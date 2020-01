Von Jens Brinkmeier

Wer auch immer diese Idee hatte, dachte an die Fans sicher zuletzt. Die 2. Liga startet zum dritten Mal in Folge mit einem Wochenspieltag in das Fußballjahr. Das führt dazu, dass an diesem Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Anhänger von Hannover 96, St. Pauli, Darmstadt, Karlsruhe und Nürnberg jeweils um die 600 Kilometer weite Fahrten (und das Ganze nochmal zurück) in Kauf nehmen müssen, wenn sie bei den Auswärtsspielen ihrer Mannschaften dabei sein wollen. Da fallen für so manchen zwei Urlaubstage an. Die Anhänger des VfL Bochum haben noch Glück, dass sie nur nach Bielefeld müssen.

Warum konnte die 2. Liga nicht am vergangenen Wochenende beginnen? Der 19. Spieltag steht an, am kommenden Wochenende sind Unterhaus und Bundesliga dann wieder im Gleichschritt, wenn für beide der 20. Spieltag angepfiffen wird. Die Deutsche Fußball Liga erklärte vor zwei Jahren, der 2. Liga solle durch den Start unter der Woche „eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit“ zuteil werden. Der Plan scheint höchstens teilweise aufgegangen zu sein. Schließlich steht bereits fest, dass die 2. Liga im Januar 2021 wieder an einem Wochenende startet.

Das wird nicht nur die Fans freuen, sondern auch die Trainer. Arminia Bielefeld muss nach dem Auftakt am Dienstag gegen Bochum schon am Freitag in Aue antreten. Weniger Pause zwischen zwei Punktspielen geht nicht. DSC-Trainer Uwe Neuhaus hätte auch lieber schon am Wochenende angefangen, um seiner Mannschaft danach eine längere Regeneration zu ermöglichen. Da dürfte er nicht der Einzige sein.