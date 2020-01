Von Holger Möhle

Der Befund ist ernüchternd: Die Bundeswehr ist eine schlecht aufgestellte und mangelhaft ausgerüstete Truppe. Daran hat sich auch in den vergangenen zwölf Monaten wenig geändert. Und dies schlägt auch auf die Motivation der Soldatinnen und Soldaten durch. Mag Annegret Kramp-Karrenbauer noch so sehr mehr (militärischer) Verantwortung Deutschlands in der Welt das Wort reden und von robusten Mandaten für Einsätze etwa in Afrika sprechen. Der Wehrbeauftragte des Bundestages hat jetzt erneut einen Bericht gravierender Mängel über den Zustand der Truppe vorgelegt, den Kramp-Karrenbauer nicht ignorieren kann.