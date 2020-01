Von Johannes Loy

Das Unsägliche sagen, das Unvorstellbare zur Sprache bringen: Zehn Jahre nach den ersten Enthüllungen am von Jesuiten geleiteten Canisius- Kolleg in Berlin ist das Dunkelfeld „Sexuelle Gewalt“ zwar in einigen Winkeln ausgeleuchtet. Auch wächst angesichts von Studien, wissenschaftlichen Expertisen und Präventionsmaßnahmen das allgemeine Problembewusstsein. Aber es wird, wie der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, am Dienstag klar feststellte, noch deutlich größere gesamtgesellschaftliche Anstrengungen im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen geben müssen. Und zwar deshalb, weil sexuelle Gewalt in all ihren widerwärtigen Ausprägungen ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, von dem sich keine Institution, keine Gruppe und keine Generation freisprechen kann.