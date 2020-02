Von Elmar Ries

Der Winter neigt sich dem Ende entgegen, die Zahl der Asyl­bewerber wird wieder steigen – und damit auch die Sorge vor dem, was da möglicherweise kommt – und wer. Europa sitzt die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 noch immer in den Knochen.

Kein Wunder ­also, dass Bundesinnen­minister Horst Seehofer beim Europäischen Polizeikongress die Sicherung der EU-Außengrenzen zum Thema machte. Auch ohne Law-andOrder-Attitüde: Die Grenzen sind leider nicht sicher. Das Paradoxe: Erst seitdem national wieder stärker kontrolliert wird, ist offensichtlich, wie groß die Zahl der illegalen Übertritte ei­gentlich ist. Und nicht alle, die kommen, suchen Schutz.

Zwei Ableitungen können daraus gezogen werden: Kontrollen müssen sein. Das funktioniert aber nur dann effektiv, wenn alle Staaten an einem Strang ziehen. ­Beides ist eine Binse. Und was für die Einreise gilt, muss auch in die andere Richtung Gültigkeit haben. Positiver Nebeneffekt: All das würde helfen, dem Rechtsstaat wieder zu mehr Geltung zu verhelfen – und den rechten Hetzern das Wasser abzugraben.