Von Claudia Kramer-Santel

Schlimmer hätte es für die US-Demokraten nicht laufen können: Ausgerechnet die Premiere der Kandidatenkür in Iowa, der sie seit Wochen entgegenfiebern und in die sie Millionen von Dollar gesteckt haben, endet als peinliches Fiasko . Wer sich hier durchsetzt, dessen Kampagne kann eigentlich so rasant Fahrt aufnehmen, dass er wie von einer Welle getragen quer durch die USA bis ins Weiße Haus befördert wird.