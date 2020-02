Von Friedemann Diederichs

Das Amtsenthebungs-Verfahren Donald Trump ist vorbei – was bleibt nach dem erwarteten Freispruch beim „Impeachment“ dank der treuen Republikaner- Garde? Zunächst einmal die frischeste Erkenntnis. Es gibt, dank des Trump-Parteifreunds Mitt Romney, in Washington immer noch Politiker mit Charakter, die sich nicht vor einen Karren spannen lassen, der in eine falsche Richtung fährt.