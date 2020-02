Von Sebastian Bauer

So sprach der DHB Christian Prokop noch am 21. Januar während der EM vollumfänglich das Vertrauen aus. Was so klang: „Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen.“ Oder so: „Wir sind überzeugt davon, mit Christian einen hervorragenden Weg eingeschlagen zu haben.“

Etwas mehr als zwei Wochen später hat sich das erledigt. Dabei überrascht weniger das Aus für Prokop – die Chemie zwischen Trainer und Team soll nie so recht gepasst haben –, als die so schnell verworfene Jobgarantie. Kein gutes Bild hat der DHB damit abgegeben. Immerhin: Mit Gislason könnte der Verband nun den Richtigen gefunden haben.