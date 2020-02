Von Norbert Tiemann

Das aber passiert nicht. Weil die SPD in Berlin plötzlich Oberwasser verspürt und die CDU-Granden Merkel und Kramp-Karrenbauer mit Drohungen vor sich her treiben kann. Die SPD ist Krisengewinner und zieht nun an den Fäden, mit denen man Marionetten steuert.

Und wie es in Erfurt weiter geht, bleibt vorläufig unklar. Die AfD, soviel steht fest, betreibt ihr skrupelloses und perfides Polit-Spiel weiter, indem sie ankündigt, nun auch den Linken Bodo Ramelow zu wählen, damit auch dieser genau deshalb zurücktreten muss. Die Maske der Rechtsextremisten fällt: Sie treten die parlamentarische Demokratie mit Füßen, sie missbrauchen das politische System, weil sie ein anderes wollen. Das muss nun auch dem letzten AfD-Wähler klar sein.