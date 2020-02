Von Gregor Mayntz

Er ist der Typ, der die Liberalen inmitten einer schweren Krise 2012 in den NRW-Landtag führte. Er ist der Typ, der die FDP nach tiefem Sturz in die Beinahe-Bedeutungslosigkeit 2017 zurück in den Bundestag führte. Aber ist er auch der Typ, der unangefochten FDP-Chef bleiben kann, wenn bei den Parteifreunden im ganzen Land die Hütte brennt? Wie fest sitzt Christian Lindner noch im Sattel? Und ist die Vertrauensfrage als Notbremse Zeichen für Stabilisierung nachhalsbrecherischer Kurvenfahrt oder Anzeichen, dass es nach der nächsten Kurve unaufhaltsam abwärtsgeht?

Für gepeinigte Unionspolitiker ist der Blick auf die Liberalen geprägt von Ungerechtigkeitsgefühlen. Da stürzen die Christdemokraten in eine schwere Krise, weil sie in Thüringen den FDPPolitiker Thomas Kemmerich mit der AfD zusammen zum Ministerpräsidenten wählten. Erfurt und die Folgen bringen die CDUChefin sogar zum Rückzug von Parteiamt und Kanzlerkandidatur. Und der Amtskollege von den Liberalen, sozusagen der Taktgeber der Krise, kommt ungeschoren davon?

Da hören die Parallelen aber auch schon auf. Denn Lindner eilte nach Erfurt und drehte die Überzeugungen in der dortigen FDP-Fraktion, so dass schon nach 24 Stunden der Doppelfehler von Kemmerich, zu kandidieren und die Wahl anzunehmen, in die Ankündigung des Rücktritts mündete. Lindner hatte geliefert, ließ sich in einer Sondersitzung des Parteivorstandes bei nur einer Gegenstimme das Vertrauen aussprechen. Dagegen fuhr Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem erfolglosen Versuch, die Einstellung der Thüringer Parteikollegen zu drehen, mit leeren Händen zurück.

Inzwischen machen Gerüchte die Runde, in Lindners eigenem NRW-Verband würden Vorbereitungen für seine Ablösung getroffen. Am Rande der Fraktionssitzung gab es dazu am Dienstag ein einhelliges Dementi. Einer der angeblichen Beteiligten oder Mitwisser, Vizefraktionschef Alexander Graf Lambsdorff, nannte die Spekulationen eine „herbeigeschriebene“ Personaldebatte. NRW-FDP-Chef Joachim Stamp twitterte, dass Lindner selbstverständlich das Vertrauen auch der NRW-Liberalen habe und niemand einen Keil zwischen ihn selbst, Lindner, Lambsdorff und den NRW-Generalsekretär Johannes Vogel treiben könne.

Die Frage bleibt, ob die Aktivitäten Lindners in der ThüringenKrise dafür den Ausschlag geben oder schlicht das Fehlen von liberalen Führungspersönlichkeiten, die den Vorsitz übernehmen könnten. Zufällig fallen in dem Zusammenhang Namen wie Lambsdorff, wie Vogel, wie Stamp. Doch in der breiten Öffentlichkeit sind ihre Namen nicht so geläufig, dass sie von heute auf morgen an die Popularität Lindners heranreichen und ihn somit ersetzen könnten.