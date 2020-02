Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, am Dienstag bei der Sitzung der CDU-Fraktion im Landtag in Düsseldorf. Foto: dpa

Von Hilmar Riemenschneider

Nein, es ist nicht der Aachener Karneval. Das rhythmische Klatschen in Armin Laschets Ohren empfängt ihn am Dienstag zu Beginn der CDU-Fraktionssitzung im Düsseldorfer Landtag. Und es gilt kaum dem Ritter des Ordens wider den tierischen Ernst, sondern es beschreibt für den Ministerpräsidenten den unausweichlichen Ernst der Lage: Die Rufe in der Partei, dass er als Regierungschef im bevölkerungsreichsten Bundesland jetzt den entscheidenden Schritt gehen und die CDU als Kanzlerkandidat anführen soll, nehmen zu. Der angekündigte Rückzug von Parteichefin Kramp-Karrenbauer hat eine Dynamik in Gang gesetzt, die Laschet ziemlich unter Stress setzt: In kürzester Zeit muss er die Bedingungen sondieren, unter denen er dem Ruf folgen würde.