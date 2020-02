Der Papst bleibt vage.

Von Johannes Loy

Dies vor allem an jenem Reibungspunkt, ob künftig in entlegenen Teilen des Amazonasgebiets auch „viri probati“, also in Familie und Beruf bewährte Männer, zum Priester geweiht werden sollen. Damit Gemeinden Eucharistie feiern und die Gläubigen regelmäßig die Sakramente empfangen können. Ganz und gar enttäuscht kann man aber aus der mitunter typisch deutsch oder europäisch eingeengten Sicht nur dann sein, wenn man damit gerechnet hat, der Papst werde eine Blaupause abliefern, mit der sich die Zugangswege zum Priesteramt global verändern ließen.

Besonders an einer Stelle ist Einsicht in Veränderungsdruck spürbar. Da heißt es: „Die Art und Weise der Gestaltung des Lebens und der Ausübung des Priesteramtes ist nicht monolithisch und nimmt an verschiedenen Orten der Erde unterschiedliche Ausformungen an.“

Schlummert da ein Denkansatz für künftig weitergehende Überlegungen? Es wäre wohlfeil, das Schreiben des Papstes damit ad acta zu legen. Denn es enthält wertvolle Denkansätze. Über die drängenden politischen, ökologischen und spirituellen Fragen, auch über verhängnisvolle kirchlichpolitische Verflechtungen bis hin zur Kritik an Konsumismus, Kapitalismus und Ausbeutung. Da ist Papst Franziskus ganz auf der Seite der Marginalisierten und setzt jene Option für die Armen um, die vor Jahrzehnten schon die Befreiungstheologie forderte. Neue Formen der Gemeinde- leitung durch Laien werden angeregt, die kirchlichen Dienste von Frauen und Män- nern gleichrangig bewertet und nicht machtspezifisch sortiert. Das alles klingt modern – aber letztlich doch auch nach Bewahrung des Status quo.