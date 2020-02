Von Michael Giese

Seit 2011 tobt ein verheerender Bürgerkrieg in Syrien. Rund neun Jahre in unendlichem Leid und Elend – für die syrische Bevölkerung eine Katastrophe. Für die internationale Gemeinschaft ist es beschämend, dass bislang nicht einmal der Ansatz einer Lösung dieses Konflikts in Sicht ist.