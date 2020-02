Mit einem Holzvollernter werden in Grünheide Bäume für das Tesla-Werk gefällt. Foto: dpa

Von Paul Edgar Fels

Das Aufregungspotenzial dürfte sich also in Grenzen halten. Tesla hat einen Seitenhieb einstecken müssen, mehr nicht. Die Gesetzgebung misst dem Umweltschutz eben eine hohe Bedeutung bei. Daran ist nichts verkehrt. Wir alle wollen ja in einer intakten Umwelt leben!

Es ist klar, dass Belange von Wirtschaft und Umweltschutz abgewogen werden müssen. Hier spricht viel für Tesla: Gerade die sich im Umbruch befindliche Autoindustrie braucht neue Jobs in Deutschland. Hinzu kommt, dass E-Autos politisch gewollt sind. Strom statt Verbrenner soll auch für eine bessere Luft in Städten sorgen. Wenn es den Umweltschützern gelänge, das Tesla-Projekt am Ende doch mit einer Klagewelle zu verhindern, wäre es ein bitterer Sieg und schlecht für den Standort Deutschland.