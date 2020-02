Von Detlef Drewes

Es geht um eine Billion Euro – mindestens. Das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Wenn die 27 Staats- und Regierungschefs der EU an diesem Donnerstag in Brüssel zusammenkommen, steht der mittelfristige Finanzrahmen (MFR) auf dem Programm. Das ist jenes Finanzgerüst, das festlegt, wie viel Geld die Gemeinschaft in den sieben Jahren zwischen 2021 und 2027 ausgeben darf – und woher das Geld kommt. Dabei zeichnet sich schon vor dem Beginn des Treffens ab: Deutschland muss erheblich mehr nach Brüssel überweisen.

Es darf nicht nur ums Geld gehen. Die Staats- und Regierungschefs der EU müssen in den kommenden Tagen nicht nur einfach so viele Finanzmittel wie nötig zusammenkratzen, sondern auch darüber streiten, wofür sie ausgegeben werden . Dabei sollten sie sich vor sinnfreien Diskussionen zum Beispiel darüber hüten, ob man die Landwirtschaft wirklich mit fast 400 Milliarden Euro subventionieren soll. Wer höchste Qualität bei der Nahrungsmittelproduktion, der Tierhaltung, der Umwelt und der Landschaftspflege erwartet, kommt an Hilfen für die Bauern nicht vorbei. Und wer die Wohlstandsunterschiede zwischen Ost und West, Nord und Süd aus­gleichen möchte, braucht einen gut gefüllten Topf für Infrastrukturmaßnahmen. Selbst deutsche Kommunen und Regionen sind für Straßen, öffentliche Einrichtungen und Standort-Verbesserungen auf diese Gelder angewiesen. Der versprochene Kampf gegen den Krebs ist nur mit einem besser ausgestatteten Forschungshaushalt möglich. Und das Ziel der Klimaneutralität erfordert hohe Zuwendungen aus dem Etat, der jetzt beschlossen werden muss.

Das eigentliche Problem des ­Finanzrahmens der Europäischen Union ist und bleibt aber die unfaire Lastenverteilung. Deutschland mag zu Recht den größten Brocken des Defizits, das durch den Brexit entstehen wird, tragen. Aber dann muss klar sein, dass diese solidarische Leistung des deutschen Steuerzahlers durch solidarische Mitverantwortung der Empfängerländer an anderer Stelle kompensiert wird.

Die Zahl der Herausforderungen bleibt so groß, dass ein Durchbruch bei diesem EU-Gipfel illusorisch scheint. Alle warten auf Deutschland, das am 1. Juli die Ratspräsidentschaft übernimmt. Vorher ist an ein Ende des Streits nicht zu denken.