Blumen und Kerzen sind am Marktplatz in Hanau. Foto: Nicolas Armer/dpa

Von Martin Ellerich

Öffentlich-rechtliche Sender auch AfD-Politiker zum Hanauer Anschlag befragen? Natürlich! Zur Selbstentlarvung! Das Geschwurbel Gaulands vom „völlig geistig verwirrten Täter“, bei dem man nicht wisse, was ihn zur Tat bewog, macht die Heuchelei der AfD deutlich.

Seit Jahren posaunen AfD-Politiker Begriffe wie „Bevölkerungsaustausch“, „Volkstod“, „Umvolkung“ hinaus. Es ist dieser völkische Gedanke, dass „echte“ Deutsche keine dunkle Haut, keinen Opa aus Anatolien haben könnten, der sich in Texten des Täters zeigt. Dieser Rassismus hat ihn geleitet. Es ist gut, dass endlich auch Innenminister Seehofer dies klar ausspricht. Er, der viel zu lange am rechts stark kurzsichtigen Verfassungsschutzchef Maaßen festgehalten hat. Ja, es gibt Extremismus von Links, von islamistischer Seite, aber aktuell gefährdet nichts den Frieden hierzulande stärker als Rechtsextremismus.

Was nun? Taten! Endlich Taten statt Ankündigungen! Wer Volksverhetzung betreibt – ob am Rednerpult oder am Computer – muss zur Rechenschaft gezogen werden. Es braucht Strafverfolgung, Polizei, den Aufstand der Anständigen – und klare Kante gegen geistige Brandstifter. Es braucht die eindeutige Absage aller Demokraten gegen jegliche Zusammenarbeit mit der AfD.