Von Frank Polke

Die Wahlen in der Hansestadt haben zwei klare Sieger – und jede Menge Verlierer hervorgebracht. Doch anders als die Abstimmung in Thüringen lassen der klare Sieg der SPD und der Grünen auf der einen Seite und die Niederlagen für CDU, FDP und AfD nur wenig belastbare Schlüsse für die Zukunft der Bundespolitik zu.

Die SPD profitierte in Hamburg ganz eindeutig vom hohen fachlichen wie persönlichen Ansehen ihres alten und neuen Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher sowie einer hohen Zufriedenheit der Bürger über die vom rot-grünen Senat für die Stadt geleistete Arbeit. Dies in einen Sieg und Schub für die schlingernde Bundes-SPD umzudeuten, mag ein netter Versuch der farblosen Führung um Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sein, vom Glanz etwas abzubekommen – mit der politischen Wahrheit hat dies nichts zu tun. Schon die Landtagswahlen in Baden-Württemberg oder mögliche Neuwahlen in Thüringen dürften diese Manöver gründlich entlarven. Dass jetzt sogar der Hamburger Bürgermeister als möglicher Kanzlerkandidat gehandelt wird, beweist, wie dünn die Machtbasis der beiden Parteivorsitzenden noch immer oder schon wieder ist.

Auch die Grünen dürfen sich natürlich über eine Verdopplung des Stimmergebnisses freuen. Doch vor einigen Wochen rangierte die Partei der Wahlsiegerin Katarina Fegebank fast gleichauf mit der SPD – jetzt wurde sie eindeutig geschlagen. Natürlich fällt es den Grünen leichter als vielen anderen Parteien, im städtischen Umfeld Wähler für sich zu gewinnen. Dies sollte aber nicht darüber hinweg- täuschen, dass gerade in diesem Milieu viel saturiertes Lebensgefühl bedient wird, das in anderen – ländlichen oder wirtschaftlich abgehängten – Regionen auf andere Antworten der Politik wartet. Ob die Grünen bei einer Bundestagswahl also in einem Maß re- üssieren, um auch auf Bundesebene zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Union zu werden, dürfte mehr als fraglich sein.

Auch das Schicksal der AfD, die nun doch in der Bürgerschaft vertreten ist, wird sich nicht an einem halben Prozentpunkt mehr oder weniger Wählerstimmen in Hamburg entscheiden. Die Partei wird mehr und mehr aus dem Osten ferngesteuert – und von dort noch weiter radikalisiert. Flügel- Frontmann Höcke aus Thüringen vermeidet zwar offen, seinen Anspruch auf Führung der Partei anzumelden. Aber gemeinsam mit Tino Chrupalla (Sachsen) und Andreas Kalbitz (Sachsen-Anhalt) bestimmen sie längst Ideologie und Ausrichtung der Partei.