Von Holger Möhle

Politischer Aschermittwoch . Tag der Abrechnung, der Holzhammermethode, der vergifteten Treueschwüre, der Bierzelt-Emotionen, in diesem Jahr auch Tag der Kandidaten-Show für höchste Parteiposten – womöglich für noch mehr. Am Aschermittwoch ist – noch nicht – alles vorbei. Jetzt geht es erst richtig los. Die jecke GroKo lebt noch immer, sie ist gewählt. Grüne, Linke und FDP hängen weiter in der Warteschleife für eine nächste Regierungsoption.