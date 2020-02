Containerschiffe liegen am nächtlich beleuchteten Containerterminal des Hafens von Qingdao. Deutsche und andere europäische Unternehmen in China leiden schwer unter der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Foto: dpa

Von Jürgen Stilling

Die Corona-Epidemie hält die Welt in Atem . Auch Deutschland wird spürbar betroffen sein, daran kann kein Zweifel mehr bestehen. Doch niemand kann bislang das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen abschätzen. An den Finanzmärkten äußert sich die zunehmende Verunsicherung in sinkenden Aktienkursen und Rohöl­preisen sowie der Flucht in Gold und US-Dollar.