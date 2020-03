Griechenland, Kastanies: Ein Migrant wirft einen Stein auf Einsatzkräfte der griechischen Polizei und des Militärs, während es an dem Grenzübergang zu Zusammenstößen kommt. Der türkische Präsident Erdogan erklärte die Grenzen seines Landes zu Europa am 29. Februar für offen. Laut UN sammelten sich mindestens 13.000 Menschen an der griechisch-türkischen Grenze. Foto: Giannis Papanikos/AP/dpa