Von Volker Resing

Er sei kein zweiter Reinhard Marx, sagte Georg Bätzing, der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz nach seiner Wahl in Mainz. Und doch wird der Limburger Bischof in vielem für Kontinuität sorgen. Bätzing bekennt sich zu dem angekündigten Reformprozess in der katholischen Kirche und will den sogenannten „Synodalen Weg“ fortsetzen.