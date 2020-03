Von Claudia Kramer-Santel

Biden ist back! Was für eine Achterbahnfahrt. Noch vor einer Woche galt der ehemalige Vizepräsident als schläfriger Großvater-Typ, der vom revolutionären Pathos eines Bernie Sanders regelrecht überrollt wurde. Dann kam die Vorwahl in South Carolina, wo er von den dort stark vertretenen schwarzen Wählern wieder aufs Schild gehoben wurde. Sie haben nicht vergessen, dass er acht Jahre lang an der Seite Barack Obamas gedient hat.