Von Detlef Drewes

Strategie-Papiere haben so ihre ganz eigene Dynamik. Zum einen sind sie mit viel Hoffnung belastet, zum anderen beantworten sie selten eben jene Fragen, die aus der Hoffnung Gewissheit machen könnten. Und so versteckt sich die Europäische Kommission bei ihrem lange erwarteten Zukunftsentwurf für das grüne und digitale Morgen hinter gut klingenden Ankündigungen, die aber nichts, schlimmer noch: rein gar nichts an konkreten Zusagen bringen.

Zu ihrer Entschuldigung sei gesagt, dass das Team von Präsidentin Ursula von der Leyen wirklich nichts Genaues sagen kann, so lange nicht einmal feststeht, wie viel Geld sie wofür ausgeben darf. So mussten die Kommissare versuchen, ihre guten Absichten so zu formulieren, dass keine Ansprüche geweckt oder gar Versprechen gegeben wurden.

Aufzählung von Selbstverständlichkeiten

Der Zeitpunkt war ungünstig, wenn nicht gar unpassend. Um es anders zusagen: Was auch immer der europäische Gesetzgeber in diesen Wochen an Plänen und Zukunftsentwürfen von sich gibt, steht unter einem klaren Finanzierungsvorbehalt, und es ist nicht absehbar, wann sich die Mitgliedstaaten auf welche Beitragshöhe für die entscheidenden Jahre 2021 bis 2027 verständigen werden.

Deshalb geriet die Industrie-Strategie stellenweise zu einer Aufzählung von Selbstverständlichkeiten und längst Bekanntem. Natürlich wird die EU technologische Innovationen für die grüne und digitale Zukunft fördern. Selbstverständlich muss man der energieintensiven Industrie helfen, wenn sie ihre Produktion an die Anforderungen der Klimaneutralität anpasst. Und ­ebenso zweifellos brauchen die kleinen und mittelständischen Betriebe Entlastungen von staatlichen Auflagen – vor allem von der Bürokratie, an der Brüssel übrigens zu einem erheblichen Teil mit schuld ist.

Die Kommission hat vielversprechende Stichworte geliefert

Wo das Papier wohltuende Andeutungen bietet, geht es meist um das Verhältnis von EU-Binnen- und Weltmarkt. Dass die Mitgliedstaaten ein Instrumentarium brauchen, um den Aufkauf eigener Unternehmen durch ausländische Investoren zu verhindern, die dafür auch noch europäische Subventionen kassieren, ist überfällig. Reformen des Wettbewerbsrechtes, um europäische Champions entstehen zu lassen, stehen ebenfalls an. Dazu kommen Anpassungen der Schutzregeln für geistiges Eigentum.

Die Kommission hat Stichworte geliefert, die durchaus vielversprechend sind. Damit sie aber wirklich ein Aufbruchssignal für das grüne und digitale Morgen werden, bedarf es noch der Konkretisierung – und nicht zuletzt der Installierung verlässlicher Zusagen.