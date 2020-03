Von Jürgen Stilling

Herbert Diess will mit dem weitgehenden Produk- tionsstopp in den europäischen VW-Werken die Mitarbeiter des Konzerns schützen. So weit, so honorig. Doch die Entscheidung des Konzernchefs ist auch ökonomisch folgerichtig. Grund: Das Coronavirus be- droht nicht nur die Gesundheit der VW-Beschäftigten, sondern wird auch den Autoabsatz weltweit in die Knie zwingen. So erwarten etwa Branchen­- experten allein in Europa einen Verkaufseinbruch um bis zu 20 Prozent.