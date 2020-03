Kunden stehen vor einem Supermarkt in New York Schlange. Foto: dpa

Von Friedemann Diederichs

Noch am Montag appellierte US-Präsident Donald Trump – im Prinzip auch stellvertretend für andere poli­tische Führungsfi- guren auf der Welt – an die ein- heimische Bevölkerung: Seht von Hamsterkäufen ab! Denkt an eure Nachbarn, die auch noch et- was in den Regalen finden wollen!

Es war eine Mahnung, die auf weitgehend taube Ohren stieß. Nicht nur in den USA, sondern auch Europa wird Toiletten- papier weiter gerne bis zur Gara- gendecke gehortet, als ob der Corona-Virus mit Durchfall einhergeht (was nicht der Fall ist). Sogar die noch geöffneten Res- taurants und Hotels berichten von Gästen, die sich mit der Beute aus den Toiletten klammheimlich davonschleichen, so als sei dies gerolltes abreißbares Gold.

Im Bundesstaat Kentucky beschlagnahmten die Behörden bei zwei Brüdern jetzt 18.000 Dosen mit Hand-Desinfektionsmitteln, die diese zu Spekulationszwe- cken auf­gekauft hatten. Hinweise darauf, wo noch Milch und Eier verfügbar sind, werden in sozialen Medien oft nur unter guten Freunden geteilt.

Was sagen uns diese Details, die mit der Pandemie einhergehen? Zum einen wird vielerorts der Begriff „Solidarität“ ganz in den Hintergrund gedrängt. Han- deln mit Augenmaß ist dort verloren gegangen und von Panik ersetzt worden – und dies in einer westlichen Wohlstands­- gesellschaft, die sich offenbar nicht vorstellen kann, eine Zeit lang auf einige wenige Annehm- lichkeiten zu verzichten und zu improvisieren. Das Coronavirus und die Toilettenpapier-Farce hat uns auch dieses gelehrt: Wie fernab der Norm sich Menschen verhalten, wenn sie verzweifelt sind. Wir sollten daran denken, wenn wir das nächste Mal Flüchtlinge beurteilen, die in kaum seetauglichen Booten aus ihrer zerbombten Heimat zu ent- kommen suchen. Und die nicht Toilettenpapier aus dem Droge- riemarkt im Sinn haben.