Von Hilmar Riemenschneider

Schneller als sich das Coronavirus in Deutschland verbreiten konnte, ist die wirtschaftliche Unsicherheit gewachsen. In Unternehmen wie im Persönlichen. Nach und nach stellen der Bund und nun auch das Land ihre Hilfsangebote bereit – und gehen damit ein hohes finanzielles Risiko ein. 25 Milliarden Euro nimmt allein Nordrhein-Westfalen in die Hand. Gemessen am Landeshaushalt ist das ein Drittel – und ziemlich üppig.