Von Claudia Kramer-Santel

Ein gigantisches Rettungspaket in den USA führt nach dem Crash nun zu Kurssprüngen an den Börsen. Es ist ein wichtiges Signal, sich gegen die drohende Rezession zu stemmen. Doch für Jubelstimmung besteht wahrlich kein Grund. Warum?

Erstens: Die Spaltung zwischen Republikanern und Demokraten ist weiter groß. Selbst in einer existenziellen Krise brauchte es Tage, um die Gräben beim Rettungspaket zu überwinden .

Trump irrlichtert durch die Krise

Zweitens: Präsident Donald Trump irrlichtert weiter durch die Krise. Er sendet widersprüchliche und verantwortungslose Botschaften. Er ist – wie zu erwarten – ein völlig ungeeigneter Krisenmanager. Mal spielt er die Krise herunter, dann ermahnt er zur äußersten Vorsicht. Mal setzt er auf Kriegsrhetorik und Feindbilder („China-Virus“), dann wiederum lobt er die asiatischstämmigen US-Bürger über den grünen Klee. Nun fabuliert er, zu Ostern sei in den USA alles wieder ok. Nach dem Motto „Happy days are here again“ – die glücklichen Tage sind zurück – setzt er auf Wunschdenken statt auf Fakten. Doch das Ende der Coronakrise kann man nicht einfach verordnen.

Drittens: Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht die USA bald im Mittelpunkt des Infektionsgeschehens. Auf der Basis des schlechten Gesundheitssystems muss mit schlimmen Folgen gerechnet werden. Dafür ist man besonders im Epizentrum New York nicht vorbereitet. Doch Trump wird dies wohl auf den demokratischen Bürgermeister Bill de Blasio schieben.

Biden verströmt Vertrauen

Viertens: Die Demokraten geben auch keine gute Figur ab. Obwohl Joe Biden klar vorne liegt, gibt sein Konkurrent Bernie Sanders im Tauziehen um die Kandidatur nicht auf, setzt auf weitere Vorwahlen. Auch das ist verantwortungslos. Der Mann, den die Finanzkrise nach oben gespült hat, scheint nicht zu realisieren, dass die Coronakrise ihn nun ausbremst. Sein Charisma wirkt vornehmlich bei den längst abgesagten großen Events mit Publikum.

Biden dagegen verströmt jetzt in der Krise Vertrauen . Er umgarnt schon die Sanders-Wähler und sucht nach einer Frau als „Running Mate“ an seiner Seite – sei es die forsche Amy Klobuchar, die talentierte Kamala Harris oder die kämpferische Elizabeth Warren. Sanders sollte aufgeben – so schwer es fällt. Doch Vernunft ist in den USA ein politischer Faktor, der verloren gegangen zu sein scheint.