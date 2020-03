Von Bernhard Hertlein

Offenbar laufen die Geschäfte bei Amazon in Deutschland derzeit doch nicht so gut, wie es zunächst in der Corona-Krise den Anschein hatte. Der Abstand zwischen 100.000 angekündigten und den nun tatsächlich in Deutschland geplanten 350 zusätzlichen Arbeitsplätzen ist jedenfalls riesengroß – auch dann, wenn man in Rechnung stellt, dass die 100.000 Jobs weltweit entstehen sollten.