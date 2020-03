Von Bernhard Hertlein

Angst macht krank. Und das Coronavirus macht Angst. Den Managern in großen Unternehmen. Den Handwerkern, Gastronomen und Händlern, den Selbstständigen und Kleinunternehmern. Aber natürlich auch den Beschäftigten. Da muss man nicht einmal hoch verschuldet sein oder zu Depressionen neigen: Wenn der Betrieb geschlossen hat, in der Produktion das Material ausgeht oder in der Buchhaltung nur noch Rechnungen zu bezahlen sind, aber keine neuen mehr ausgestellt werden, dann schlägt das auch den Arbeitnehmern auf die Psyche.