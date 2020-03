Von Bernhard Hertlein

Alles gar nicht so schlimm am deutschen Arbeitsmarkt?

Im Gegenteil. Noch nie hat die Statistik aus Nürnberg so getäuscht wie Ende März 2020. Die Zahlen stammen, wie die Arbeitsagenturen selbst hervorheben, vom 12. des Monats. Da waren die ersten Folgen der Corona-Krise zwar schon eingetreten – aber so kurz, dass die Unternehmen kaum Zeit hatten, zu reagieren. So kommt es, dass die Arbeitslosenzahl auch in OWL im Vergleich zum Vormonat sogar gesunken ist.

Ein Vergleich mit März des vergangenen Jahres zeigt allerdings, dass auch schon am 12. März 2020 nicht alles mehr golden war. Außer in den eher ländlichen Kreisen Höxter und Lippe liegen die Arbeitslosenzahlen da schon deutlich über den Vorjahreswerten.