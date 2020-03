Wer nun mit dem Finger auf das Heim zeigt und dort nach Schuldigen sucht, der macht es sich zu leicht. Einen Mangel an Schutzvorkehrungen habe es jedenfalls nicht gegeben, wie der Heimbetreiber beteuert. Vielmehr machen die Todesfälle in dramatischer Weise deutlich, wie rasant sich das Virus auszubreiten vermag.

Für jeden Einzelnen sollten die Todesfälle Mahnung sein, die am meisten Gefährdeten mit aller Macht zu schützen. Betagte und kranke Menschen in Heimen oder in häuslicher (Selbst)isolation brauchen viel Zuspruch. Dazu gibt es das Telefon. So schmerzlich sie auch vermisst werden: Das Küsschen des Enkelkindes, die Umarmung von Sohn und Tochter, der gemeinsame Spaziergang im Park sind tabu. Wie sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor zwei Wochen: „Es geht um Leben und Tod – so einfach ist das. Und so schlimm.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.