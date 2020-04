Von Christian Althoff

Wer mich am Donnerstag im Supermarkt erlebt hat, mag einen schlechten Eindruck von mir bekommen haben. Am Gemüsestand habe ich eine alte Frau durch meinen Mundschutz hindurch zurechtgewiesen, als sie an mir vorbei nach Tomaten griff. In der Kühlabteilung wurde eine Mutter mit zwei Kindern Opfer meines Unmuts, und an der Kasse ein Paar mittleren Alters.