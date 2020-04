Mehrere Menschen trotz Corona-Krise in einem Düsseldorfer Park. Foto: David Young/dpa

Von Andreas Schnadwinkel

Wie wirkt sich die Zeit jetzt auf die Zeit danach aus? Trotz all der Appelle an Solidarität, Rücksichtnahme und Gemeinsinn kann man in diesen Tagen nicht den Eindruck gewinnen, dass die Gesellschaft gestärkt, geschweige denn geeint aus der Corona-Krise hervorgeht.