Von Norbert Tiemann

In einer Zeit, in der Menschen Angst und Sorge vor Ansteckung haben, in denen Unternehmen mit existenzieller Furcht in die Zukunft blicken, die Corona-Krise nahezu unser ganzes Leben überschattet – ist es da angesagt, aufs partei- politische Sympathie-Barometer zu blicken und in kleinkarierte Umfrage-Interpretationen einzusteigen? Ein bisschen vielleicht schon – und sei es auch nur zum Zweck des Zeitvertreibs in diesen Zeiten ...

Überraschungen? Fehlanzeige. In der Krise stützen und verlassen sich die Menschen zuallererst auf die bewährten politischen Kräfte, in der Regel eher aus dem konservativen Politik-Milieu. Jetzt nur keine Experimente, jetzt nur keine Fisimatenten. Plötzlich fliegen der Kanzlerin politisch wieder die Herzen zu, nachdem sie zu Beginn der Infektions-Phase zunächst völlig abgetaucht war, sich dann aber in größter Be- sorgnis mit mahnend-mütterlichen Worten ans Volk wandte und seitdem krisenpräsent wirkt und ist. Respekt.

Und an der Leistung eines Jens Spahn oder eines Olaf Scholz gibt es überhaupt nichts zu mäkeln. Nüchtern, sachlich und klug managen sie, was zu managen ist. Und vor allen Dingen machen sie das absolut unaufgeregt. Professionell eben. Das verschafft der großen Koalition im Augenblick eine nicht mehr für möglich gehaltene Zustimmung bei Wählerinnen und Wählern.

Söder ragt heraus

Neben den vielen anderen Ministerpräsidenten, die sich zurzeit wie selten zuvor um Medienpräsenz in den Talk- Shows bemühen, ragt einer heraus. Der Bayer, der Söder. Plötzlich Geschichte seine Hallodri-Attitüde, seine hemdsärmelige und frech-schnoddrige Art. Seriös, angemessen, authentisch, einfühlsam und doch hart in der Sache, geradezu staatsmännisch eben, führt er die Freistaatler durch diese Krise. Mitunter mit einsamen Entscheidungen, immer aber souverän begründet und im Marketing geradezu in sich ruhend. Keine Hektik, keine Panik, aber treibend. Söder ver- körpert für viele Menschen auch außerhalb Bayerns den starken Staat.

Aus der Krise durchstarten in die Kanzler-Kandidatur für die Union? Genug der Kaffeesatz- leserei in diesen schweren Zeiten. Zunächst muss erst einmal die CDU ihre aus der medialen Aufmerksamkeit weitgehend verschwundene Führungsfrage klären, dann sehen wir weiter. Eines aber steht jetzt gleich- wohl schon fest: Der Söder könnte es auch.