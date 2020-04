In der Corona-Krise werden finanzielle Hilfen unabdingbar. Foto: dpa

Von Andreas Schnadwinkel

Das Kind muss einen Namen haben, aber es darf nicht Corona-Bonds heißen. Begriffe wie Euro-Bonds sind in Deutschland verbrannt – zumindest in den Parteien, die bei Wahlen akzeptable Ergebnisse in der Mitte erzielen wollen.