Von Bernhard Hertlein

Und vor allem Gesundheit... Von einem gewissen Alter an gibt es an Geburtstagen kaum einen Glückwunsch, der nicht mit diesem Zusatz endet. In der Corona-Krise ist er aktueller denn je.

Und trotzdem: So wenig, wie man es als Geburtstagsgast in der Regel einzig bei dem Wunsch für eine gute Gesundheit belässt, so wenig dürfen Politik und Gesellschaft jetzt außer Acht lassen, dass es für die Allermeisten ein Leben nach der Corona-Krise geben wird. Und auch wenn manche von einer ganz neuen Gesellschaft träumen: Ein Schlaraffenland, in dem alle satt werden, eine Wohnung haben und wieder Partys feiern, ohne dass auch gearbeitet wird: Das wird es nicht geben. Es muss auch nach Corona eine Wirtschaft geben – Unternehmen , die Arbeit organisieren und Jobs bereitstellen.

Damit das funktioniert, dürfen jetzt nicht alle Strukturen zerschlagen werden. Unternehmer brauchen nicht nur billige oder sogar kostenlose Kredite, sondern auch Perspektiven. Was zum Gesundheitserhalt geschlossen werden muss, ist auch weiterhin zu schließen. Aber mehr nicht. Das, was – selbstverständlich unter den veränderten Bedingungen – wieder anlaufen kann, muss anlaufen, und zwar so bald wie möglich.