Von Norbert Tiemann

Dann ist eben Schluss mit der deutschen Händedruck-Praxis. Mit der ach so vornehm-mondänen Küsschen-rechts-Küsschen-links-Gesellschaft. Mit dem Drängeln und Quengeln an der Brötchen-Theke.

Die Corona-Pandemie wird unser Leben, unseren Alltag massiv verändern. Das Klebeband auf dem Boden vor den Supermarkt-Kassen – es wird bleiben. Und wir werden uns daran gewöhnen – müssen. Dauerhaft.

Auch ohne die vielen Ordnungskräfte, die uns allen plötzlich überall auf die Finger schauen. Wo waren die eigentlich in der Zeit vor Corona, um uns vor Kleinkriminalität und Vandalismus zu schützen?

Wir sind auch an den Osterfeiertagen besonnen, mag uns das herrliche Wetter noch so in Versuchung führen. Das ziehen wir jetzt durch – andernfalls würden wir uns selbst um die Früchte der zurückliegenden Artigkeit bringen.

Es mag zynisch klingen: Aber was nutzt das lange Warten auf die Volksgesundheit, wenn bis dahin die Wirtschaft mausetot am Boden liegt? Ja, Ostern wird zur Bewährung fürs Volk, dann aber ist die Politik am Zuge.