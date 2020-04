Von Holger Möhle

Sollte sich jemand über unverhofft freie Zeit gefreut haben, ist diese Phase längst vorbei. Der Kampf gegen Corona ist zur Geduldsprobe geworden. Längst fragen Unternehmer, Einzelhändler, Beschäftigte, Eltern, Lehrer oder Schüler, eigentlich das gesamte Land: Wie lange müssen wir noch so leben?!

Die ehrliche Antwort: noch eine ganze Weile, noch viele Wochen, wenn nicht Monate. Vermutlich werden wir in diesem Jahr nicht mehr zu jener Normalität zurückkehren, die wir vor dem Fall der ersten bekannten Corona-Infektion in Deutschland gewohnt waren und die wir auch schätzten. Diese Normalität wäre heute Luxus. Restaurant-Besuche, Reisen, Fußball, Schulfahrten ohne Angst vor einer An­steckung. Man kann ein Land – zur Eindämmung einer Pandemie – vergleichsweise schnell herunterfahren, wie man ge­- sehen hat. Der Weg zurück, in den Normalbetrieb, ist sehr viel komplizierter.

Wenn Bundeskanzlerin An­gela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Corona-Virus berät, hoffen ­viele bereits auf eine Art Fahrplan: Wer darf zu welchen Bedingungen wieder öffnen? Schon bringen Wissenschaftler die Idee ins Spiel, etwa mit den Grundschulen den Wiedereinstieg zu wagen.

Man glaubt es kaum. Jeder, der sich noch irgendwie an ­seine Grundschulzeit erinnert, weiß, dass gerade Abstand oder regelmäßiges Hände­- waschen nicht zu den aller­- ersten Disziplinen von Sechs- bis Zehnjährigen gehören. Zudem bringen deutlich kleinere Gruppen, die die Professoren gleichfalls empfehlen, Schulen wegen des allseits bekannten Lehrermangels in noch größere Personalnöte, als sie ohnehin schon haben. Wenn überhaupt, wäre eine Schulöffnung zu ­diesem Zeitpunkt nur für ­höherstufige Klassen praktikabel, wo die Vokabel „Abstand“ hoffentlich verstanden wird. Und für Abiturprüfungen. Aber Schulen wie auch Betriebe sonst bräuchten Atemschutzmasken, die am Tag mehrfach gewechselt werden müssten.

Doch eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen als eine Möglichkeit, das öffentliche Leben wieder kontrolliert hochzufahren, verlangt nach aus­- reichend großer Produktion und Lieferbarkeit solcher Masken für ein Volk von 83 Millionen Menschen. Woher also Atem- und Infektionsschutz nehmen, wenn er gar nicht auf dem Markt ist? Oder nur zu horrenden Preisen? Gesundheit zuerst! Der Weg zurück in den Normalbetrieb kann nur vorsichtig und in sehr kleinen Schritten erfolgen. Oder man riskiert nach diesen Wochen der landesweiten, nerven­- zehrenden Quarantäne eine zweite Infektionswelle.