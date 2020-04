Von Friedemann Diederichs

Niemand ist vor Donald Trumps Wut sicher. Dass der US-Präsident jetzt erst einmal die Beiträge an die Welt-Gesundheitsorganisation WHO gestoppt hat, weil er der UN-Behörde eine Mitschuld an den Pandemie-Toten in den USA gibt, ist weder klug noch rational wirklich gut begründbar. Sicher: Die Führung der WHO scheint, was ihre Aussagen angeht, China ex­- trem wohlwollend gegenüberzustehen.

Und viele Angaben aus Peking nach den ersten Virusfällen wurden schlichtweg übernommen. Doch warum mitten in einer globalen Mega-Krise finanzielle Zuwendungen an diese wichtige Organisation stoppen, wenn die eigentlichen Sünder in China sitzen, wo beispielsweise „Whistleblower“ zur Entstehung der Pandemie zum Schweigen gebracht werden? Das hängt auch damit zusammen, dass Trump im Wahljahr eifrig bemüht ist, Feindbilder aufrecht zu erhalten. So gerne er gegen die verhassten Medien polemisiert, so sehr ist ihm alles, was mit den UN zu tun hat, stets eine willkommene Zielscheibe gewesen.

Das kommt bei der Kernwählerschaft an und soll gleichzeitig helfen, eigene Versäumnisse - und davon gibt es beim Coronavirus jede Menge - mit rücksichtslosem Populismus zu überdecken. So nahm Trump die Bedrohung durch das Virus von Anfang an nicht ernst. Und das interne Krisenmanagement zunächst in die Hände seines Schwiegersohnes zu legen, war ein weiterer Fehler. Doch nun heißt der Feind erst einmal WHO – gegen alle Logik.