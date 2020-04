Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (rechts, CDU) und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar H. Wieler, haben sich am Freitag bei bei einer Pressekonferenz zur Lage der Coronavirus-Pandemie in Deutschland positiv geäußert. Foto: dpa

Von Norbert Tiemann

Die gesundheitspolitische Großwetterlage nähert sich in Riesenschritten der meteorologischen an. Die Corona-Pandemie plötzlich im Stadium der Beherrschbarkeit, sinkende Infektionen und eine auf 0,7 reduzierte Reproduktionszahl, nicht ein Hauch von apokalyptischen Zuständen auf den Intensivstationen der Krankenhäuser und eine Geschäftswelt, die nun in Vorbereitungen für die Wiedereröffnung erster Läden am kommenden Montag steckt.

Die Signale, die Republik könne in der Corona-Krise langsam aber sicher über den Berg sein, verdichten sich tatsächlich. Ja, da bricht sich ein Gefühl erster Erleichterung Bahn; dennoch ist jedweder Versuchung, die neue und restriktive Normalität schnell wieder gegen die alte einzutauschen oder eintauschen zu wollen, zu widerstehen. Wegen akuter Rückfallgefahr.

Viele Opfer hoch betagt

Noch ist die Zeit für erste Bilanzen nicht reif; fest steht aber, dass die Bekämpfungsstrategie in Deutschland vorläufig als Erfolg zu bewerten sein dürfte. Jeder einzelne Todesfall ist beklagenswert, die Statistiken belegen aber auch, dass viele Opfer schwer vorerkrankt oder hoch betagt waren und die Corona- Infektion sicherlich Auslöser, nicht aber alleiniger Verursacher für das Sterben gewesen sein dürfte.

Das darf und soll die Gefahr der Seuche nicht verharmlosen, darf aber angesichts der Flut von Zahlen und Statistiken auch nicht in Vergessenheit geraten. Das gilt auch für die Feststellung, dass das Virus jetzt insbesondere in Pflege-Einrichtungen, sowohl bei den Bewohnern als auch den betreuenden Pflegern, wütet.

Und das politische Krisenmanagement? Gut. Weil besonnen, transparent, entscheidungs- und auch erklärungsfreudig. Und korrekturbereit, eine in der Politik eher weniger verbreitete Tugend. Art und Inhalt des Krisenmanagements dürfte das Vertrauen der Regierten in die Regierenden deutlich gestärkt haben, denn alle Umfragen belegen eine schier beeindruckende Renaissance der großen Koalition und Kanzlerinnen-Zuneigung.

Hart für Opposition

Ja, in Krisenzeiten sind die Bänke der Opposition besonders hart. Deren Aufgabe aber wird es sein, die fahrlässigen Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten: Aus dem Pandemie-Szenario 2013 wurden offensichtlich keinerlei Konsequenzen gezogen; sonst hätte es die indiskutablen Engpässe zum Beispiel bei den Schutzausrüstungen nicht gegeben.

Mögen aktuell auch die eher positiven Nachrichten überwiegen – die Corona-Pandemie ist keine unglückselige Episode. Die Wirtschaft wird lange auf der Intensivstation bleiben, und viele Firmen werden das nicht überleben.