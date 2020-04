Von Norbert Tiemann

Das Management der Mega-Krise eint die Berliner Großkoalitionäre. Schulterschluss in Sachen Corona, Vertagung des tagespolitischen Klein-Klein auf später. Ein Thema allerdings könnte den kriseninduzierten bündnispolitischen Frieden dann doch eintrüben: Das Datum der Einführung der Grundrente, für die Sozialdemokraten anzusiedeln irgendwo zwischen Prestigeprojekt und Herzensangelegenheit, wackelt.

Das war allerdings schon zum Zeitpunkt des Kabinettsbeschlusses im Februar so, der Berliner Politik-Betrieb in Corona-Zeiten verschärft die Probleme allerdings noch einmal erheblich.

Zeitplan sorgt für Kopfschütteln

Denn den ambitionierten Zeitplan – Start der Grundrente am 1. Januar 2021 – hatte die Deutsche Rentenversicherung von Beginn an nur mit einem heftigen Kopfschütteln quittiert: Erhebung, Aufbereitung und Verarbeitung der Daten mutmaßlich Anspruchsberechtigter, die gesamte administrative Umsetzung des Projektes, seien in der verbleibenden Zeit schlechterdings nicht machbar. Immerhin geht es nicht nur um die Fallprüfung bei den Neurentnern, sondern eben auch um die Prüfung des Gesamtbestandes.

Also: Hinter dem Startdatum 1. Januar 2021 stand schon von Stunde null an ein dickes Fragezeichen. Und nun durch Corona ein weiteres Fragezeichen mit Blick auf die eigentlich anstehenden parlamentarischen Beratungstermine. Das macht Überlegungen des Bundesarbeitsministers über einen Plan B unausweichlich.

Noch mehr Ungemach

Es droht allerdings noch mehr Ungemach: Die Gegner der Grundrente, auch die beim Koalitionspartner CDU, nutzen die Prozedere-Problematik zur politischen Neu-Mobilmachung gegen das milliardenschwere Sozialpaket, das zunächst rund 1,3 Millionen Rentnern mit niedrigem Einkommen einen Zuschlag bescheren und Vater Staat in den Folgejahren noch sehr teuer zu stehen kommen wird.

Die SPD dürfte gleichwohl ein grundsätzliches Infragestellen der Grundrente, selbst im Schlagschatten der sich gewiss noch auftürmenden Schuldenberge im Zuge der Corona-Krise, nicht zulassen. Wer immer dies versucht, setzt die große Koalition aufs Spiel.