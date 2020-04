Von Johannes Loy

In der brandgefährlichen Pandemie zeigt sich wieder einmal, dass es um die innere wie äußere Solidarität in Europa schlecht bestellt ist. Italien und Spanien, nicht unschuldig an ihrem ausgedünnten und maroden Gesundheitssystem, ernteten zunächst mitleidige Blicke. Es dauerte quälend lange, bis finanzielle Hilfe aus Brüssel avisiert wurde.

Kleinmut und Kleingeist

Immerhin nahm das deutsche Gesundheitswesen angesichts der Krise vorbildlich Tempo auf, so dass es sogar in der Lage war, Patienten aus Nachbarländern zu therapieren und in vielen Fällen Leben zu retten. Da blühte das europäische Pflänzchen so, wie man sich das in Zeiten der Not vorstellt.

Anders verhält es sich bei der Frage, ob europäische Länder dabei helfen, Kinder aus den elenden Camps der Ägäis zu holen, um ihnen das Leben zu retten. Hier demonstriert Europa wieder einmal Kleinmut und Kleingeist, tönen Politiker zitternd und zagend. Während etwa Deutschland tagelang darüber räsonierte, wie die Bauern ihren Spargel aus dem Boden bekommen, und diese Frage fast in den Status der „Systemrelevanz“ hob, wurden jene, die seit Monaten in Kälte und Dreck campieren, buchstäblich sich selbst überlassen.

Energischeres Eintreten

Nun sind – endlich – die ersten Kinder in Deutschland angekommen . Luxemburg musste appellierend vorangehen. Gerade von den C-Parteien dürfte man ein energischeres Eintreten für unteilbare Menschenrechte und Menschenwürde erwarten, nicht allein von SPD, Grünen und Linken. Grenzen zu sichern, Schleppern das Handwerk zu legen und zugleich Menschen in Not zu retten, das muss kein Widerspruch sein!

Nach wie vor weigern sich Länder wie das katholische Polen, Mindeststandards der Humanität und Caritas zu erfüllen. Brüssel sollte diese Form verweigerter Solidarität künftig spürbar sanktionieren.

Europa muss, frei nach Präsident Macron, zeigen, dass es kein Marktplatz der Krämer ist, sondern ein politisches Projekt, eine Wertegemeinschaft, die sich um Menschen in Not kümmert. Europa muss seine imposante Kraft und Vielfalt im Dienst der Weltgemeinschaft bündeln. Die wichtigste Lehre aus der Corona-Krise wird hoffentlich nicht die sein, dass wir unsere Schutzmasken wieder selber herstellen. Sondern die Erkenntnis, dass in der einen Welt niemand mehr ohne den anderen existieren kann.