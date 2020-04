Von Holger Möhle

Kein Rüstungsgroßprojekt der Bundeswehr ohne Großdebatte. Wieder beschäftigt ein Milliarden-Vorhaben Bundesregierung und auch Bundestag. Die altersschwachen Tornado-Kampfjets, seit Ende der 1970er Jahre im Einsatz, sollen ab 2025 ersetzt werden – durch Eurofighter, aber auch durch US-Kampfjets, was die Sache kompliziert macht.

Im Falle der Parlamentsbeteiligung scheint Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer dabei noch eine Lernkurve zu haben. Spätestens bei der Frage „Wer soll das bezahlen?“ hätte sie auf den Bundestag kommen müssen, dessen Haushaltsausschuss das Geld freigeben muss. Aber es ist unangenehm, einen Koalitionspartner einzuweihen, von dem man weiß, dass Teile der deutschen Sozialdemokratie die nukleare Teilhabe Deutschlands in der Nato höchst skeptisch sehen – erst recht US-Atombomben eingelagert in Bunkern auf deutschem Boden.

In der GroKo ist jedenfalls in der Tornado-Nachfolgedebatte Feuer unter dem Dach. Die deutsche Verteidigungsministerin macht zwar beim US-Amtskollegen Mark Esper gute Stimmung, übergeht aber den eigenen Koalitionspartner zu Hause in Berlin, jedenfalls die SPD-Bundestagsfraktion. Ein Unding. Egal, ob Kramp-Karrenbauer zu einem späteren Zeitpunkt SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich noch flugs eingeweiht hat oder nicht – sie hat es zunächst ohne ihn versucht.

Es geht auch um koalitionäre Teilhabe

Die Tornado-Nachfolge wühlt jene Teile der SPD auf, die schon lange keine US-amerikanischen Atomwaffen in Deutschland mehr wissen wollen. Mussten sie bislang schon schlucken, dass die nukleare Teilhabe Deutschlands bislang durch die betagten Tornado-Jets sichergestellt war, sollen diesen Part künftig auch noch US-Kampfjets übernehmen – mit deutschen Piloten am Steuer. Die Nato-Führungsmacht USA interessiert sich nicht für kleinkariert anmutende deutsche Debatten.

Wenn Deutschland schon auf Jahre das verabredete Zwei- Prozent-Ziel der Nato verfehlt, solle sich Berlin nicht auch noch den Ausstieg aus der nuklearen Teilhabe leisten. Denn wer hier raus ist, kommt so schnell nicht wieder rein. Auf der anderen Seite ist es von Kramp-Karrenbauer ungeschickt, die SPD-Fraktion in dieser heiklen Frage zu übergehen. Auch wenn die Entscheidung über die Tornado-Nachfolge erst 2022 oder 2023 ansteht, muss man in einer ohnehin schwierigen Koalition den Partner nicht noch provozieren. Es geht in diesem Fall auch um koalitionäre Teilhabe.