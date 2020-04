Dresden: Kunden gehen in einem Supermarkt einkaufen und tragen dabei Mundschutz. In Sachsen gilt im Einzelhandel eine Maskenpflicht. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Von Thomas Hochstätter

Ja, so eine Maske im Gesicht sieht komisch aus, man bekommt nicht so gut Luft und ist schwer zu verstehen. Aber auf der Intensivstation bewusstlos auf dem Bauch liegen und beatmet zu werden, das sieht auch komisch aus und endet in vielen Fällen mit dem Tod.