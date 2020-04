Von Bernhard Hertlein

Manchmal ist es ja so, dass Krisen vernünftige Entscheidungen beschleunigen, die vorher auf der langen Bank der Politik und Bürokratie eingeschlafen sind. So hätte es bei der Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer-Staffelung sein können.

Doch hätte, hätte...

So vernünftig die Senkung des Steuersatzes auf Essen in Restaurants an sich ist und so wichtig für das Überleben der Gastronomie: Die Befristung auf ein Jahr und der Verzicht, auch die Getränke einzubeziehen, machen die Sache unnötig kompliziert.

Aber so ist es eben mit der Politik und der Bürokratie: Eingeführt sind Steuern und Abgaben schnell. Doch bis entstandene Ungerechtigkeiten abgeschafft werden, muss sehr viel passieren. Da reicht offenbar nicht einmal eine Corona-Krise.