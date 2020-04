Von Claudia Kramer-Santel

Er wisse nun endlich, wen Joe Biden als Kandidatin für das Amt des US-Vizepräsidenten auswählen sollte, gab Bred Stephens gerade zum Besten: Angela Merkel. „Denn sie ist einfach perfekt, glauben Sie mir“, so der Kolumnist der „New York Times“. Warum? „Ihre Führung in der Coronaviruskrise ist universell herausragend.“

Weltweit gibt es Lob für das Krisenmanagement Deutschlands. Dass sich besonders in den USA die positiven Schlagzeilen häufen, ist kein Zufall: Sie sind das Ergebnis der Wunschträume liberaler Kräfte nach mehr Vernunft à la Merkel im Weißen Haus. Vernunft – davon scheint sich der irrlichternde Donald Trump komplett verabschiedet zu haben. Er agiert im Wahlkampfmodus – und das bedeutet Schuldzuweisungen. Schwierige Aufgaben weist er zudem einfach demokratischen Gouverneuren zu.

Die deutsche Kanzlerin gilt dagegen als Weltmeisterin des Corona-Managements aus einem Guss und wird über den grünen Klee gelobt. Ein Großteil der „Merkelmania“ liegt darin begründet, dass sie besonnen agiert – sie ist so ein Gegenmodell zu Trump. Doch sie gilt auch als empathisch. Die Gesellschaft auf Einheit und Solidarität einzuschwören, ist schließlich wichtiger „weicher Faktor“ des Krisenmanagements. Trump versagt auch dabei total. Er spaltet. Stephens dazu: „Merkel hat einen auf Austausch ausgerichteten Auftritt, besitzt eine erstklassige Einstellung und eine wissenschaftliche Prägung ihres Verstands.“

Auch ihre Maßnahmen überzeugten: Frühes Testen, gute Planung, umsichtiger Neustart. Jill Rutteer vom Londoner Institute for Government resümiert: „Ihre Ehrlichkeit über den Ernst der Lage bringt Merkel in eine starke Position.“ Anders als Trump mache sie keinen Hehl daraus, dass noch viel auf die Menschen zukommt. Wegen ihrer Ost-Biografie werde Merkel in den USA unterstellt, dass ihr die Eingriffe in die bürgerlichen Freiheiten wehtun – anders als Trump.

Auch beim Medienauftritt schneidet sie besser ab: Trump fabuliert täglich stundenlang in seinen Briefings herum, zankt sich dabei mit Reportern. Experten an seiner Seite widersprechen seinen „Fake News“ immer häufiger vor laufender Kamera. Dagegen kommt Merkel mit ihren fundierten, knappen Reden gut an. Ein CNN-Reporter: „Sie steht für das Prinzip: Weniger reden, mehr Führung.“