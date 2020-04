Ein Schild mit dem Schriftzug “Bitte halten SIe Mund und Nase bedeckt” hängt an einem Geschäft in der Ladenstraße von Stralsund. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Von Andreas Kolesch

Wird die Maske zum Feigenblatt? Okay, das Sprachbild ist schief, aber es ist treffend. Wenn von Montag an in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen Mund und Nase bedeckt werden müssen , dann wird das vielen Menschen ein trügerisches Sicherheitsgefühl vermitteln. Wir tragen doch Maske – was soll denn jetzt noch passieren?