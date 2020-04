Von Johannes Loy

Eines vorab: Gottesdienste waren seit Mitte März in Nordrhein-Westfalen nicht einfach „verboten“. Das wäre auch verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Die Regierung erachtete es vielmehr als ausreichend, von Kirchen und Religionsgemeinschaften in Selbstverpflichtungserklärungen den Verzicht auf Versammlungen zur Religionsausübung entgegenzunehmen. Dieser Selbstverpflichtung sind die Kirchen und Religionsgemeinschaften „in beeindruckender Weise nachgekommen“, so heißt es in Regierungskreisen.

Keine Gottesdienste „wie sonst“

Nach sorgfältigen Vorbereitungen, die auch in diesen Tagen noch letzte Prüfungen durchlaufen, werden die Kirchen in NRW vom 1. Mai an wieder in die Lage versetzt, Gottesdienste anzubieten . Dieser Stichtag ist nicht zu verwechseln mit dem Beginn eines liturgischen Normalbetriebs, sondern eher eine Richtmarke, dass man sich nun langsam wieder an eine veränderte Normalität herantastet. Denn auch in den nächsten Wochen und Monaten wird es keine Gottesdienste „wie sonst“ geben.

Keine Pfarrei, keine Gemeinde und keine Ordensgemeinschaft will in den Verdacht geraten oder sich gar der Gefahr aussetzen, möglicherweise an einer neuen Infektionskette beteiligt zu sein . Zumal das Publikum in den Sonntagsgottesdiensten ja eher der dritten Lebensphase zuzurechnen ist und deshalb als besonders gefährdet gilt.

Sicherheitsabstände in den Bänken, ein Ausweichen in größere Räume oder ins Freie, vielleicht auch ein vorheriges Anmeldeverfahren für die Teilnehmer – alles das sind Varianten, um in dieser bedrohlichen Corona-Zeit wieder als Gottesdienstgemeinschaft zusammenzukommen.

Umgewöhnen ist notwendig

Für die Katholiken dürfte die Teilnahme an der Kommunion in Zeiten von Corona heikel sein. Hier zunächst auf Wortgottesdienste zurückzugreifen, könnte für diese oder jene Gemeinde sinnvoll sein. Gewohnte Formen der Kommunionausteilung gelten zurzeit als heikel und erfordern akkurate Hygienemaßnahmen.

Nicht zuletzt: Es ist bewundernswert, mit welcher Kreativität die Pfarreien und Gemeinden über die Kar- und Ostertage hinweg mit den Gläubigen in Kontakt traten – über Live-Streams, Meditationsangebote im Netz und Extra-Broschüren. Noch nie zuvor wurden vermutlich medial so viele Gottesdienste ausgestrahlt wie zuletzt. Zugleich war ein großes journalistisches Interesse an den Anstrengungen der Kirchen und ihren neuen Gottesdienstübertragungen spürbar. Gute Zeichen in einer Krise, die viele Menschen zur Besinnung auf das Wesentliche im Leben anstößt.