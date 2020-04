Was sonst noch wichtig ist

Von Bernhard Hertlein

Was das Volumen betrifft, so werden Scholz & Co. auch beim Neustart der Wirtschaft nicht knausern können. Doch sollten sie vermeiden, das Geld mit der Gießkanne auszuschütten oder es denen bevorzugt zuzuteilen, die am lautesten rufen. Vielmehr werden, wenn der Impfstoff und ein Medikament gegen das Virus gefunden sein werden, andere große Herausforderungen nicht erledigt sein.

Gemeint ist damit vor allem der Schutz des Weltklimas . Es gibt Stimmen, die das Thema gern wegdrücken würden – nach dem Motto: Wir haben jetzt andere Sorgen. Das stimmt sogar, in diesem Augenblick. Der Neustart aber muss, wie aktuell auf dem Petersberg besprochen, so geplant werden, dass das Weltklima geschützt wird. Dabei besteht die große Chance, dass sich der Fokus der Politik ändert – raus aus der Verbotsecke dorthin, wo neue Technologien erdacht und umgesetzt werden. Bernhard Hertlein