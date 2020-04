Von Claudia Kramer-Santel

Ein digitaler kleiner Parteitag als Rettungsanker in stürmischen Corona-Zeiten: Die Grünen wollen sich mit diesem neuen Format und einem Leitantrag für ein Corona-Elterngeld wieder nach vorne bringen: Sie starten am 2. Mai die Premiere in der deutschen Parteienlandschaft. „Wir wagen ein demokratisches Experiment“, verkündet Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Keller großspurig. Besonders basisdemokratisch dürfte es nicht zugehen – nur rund 100 Delegierte werden den Reden lauschen, die vom Esstisch aus gehalten werden.