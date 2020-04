Von Uwe Gebauer

Mit der Verlängerung der Reisewarnung beweist die Bundesregierung Augenmaß. Den verhinderten und enttäuschten Reisenden der nächsten Wochen bringt die Regelung Rechtssicherheit in Sachen Storno und Ab­sagen. Und für die Sommerferien, die in den letzten ­Juniwochen in den ersten Bundesländern beginnen, lässt das noch Hoffnung. Vielleicht geht ja noch was.

Der Drei-Phasen-Vorschlag einiger Bundesländer zeigt einen möglichen Weg aus dem kompletten Lockdown. Vorsichtig erste tagestouristische Angebote zulassen, dann auch schon etwas Gastronomie und erste Übernachtungsmöglichkeiten erlauben, bevor der Normal­betrieb wieder aufgenommen wird: Das könnte ein Weg sein – wenn es wohlüberlegt geschieht und die Virologen keine Einwände erheben. Kinder und Erwachsene würden sich freuen – und dank der Vorfreude dem drohenden Lagerkoller noch ein paar Wochen widerstehen.